На Бурее продолжаются работы по расчистке нового русла реки

На Бурее продолжается мониторинг ледовой обстановки. Очередная группа специалистов, прибывших на место оползня, постоянно контролирует ситуацию, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

На реке все еще сохраняется лед около метра толщиной. Об этом рассказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В первую очередь, спасатели занимаются распилкой льда. Большую опасность представляют поваленные в новое русло реки деревья. Они упали во время прошлогоднего декабрьского цунами, спровоцированного оползнем. Теперь эти вмерзшие в Бурею деревья засоряют водный проход.

Ледяной покров и упавшие деревья создают угрозу заторов. Спасатели регулярно измеряют уровень воды. Их дежурство на реке продлится до тех пор, пока водный поток не станет абсолютно свободным.