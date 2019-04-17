"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов

На Кубани женщина убила свою четырехлетнюю дочь.

Трагедия произошла 14 апреля в станице Гостагаевская под Анапой. 36-летняя Вероника Д., работавшая санитаркой в детской поликлинике, находилась в гостях у своих родственников. В какой-то момент она взяла девочку и вышла с ней во двор. Затем она вернулась в дом и сказала, что "Олечки больше нет".

Выяснилось, что женщина ударила малышку ножом в шею. Родственники вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось, сообщает "Комсомольская правда".

На работе Веронику характеризуют положительно. По словам коллег и родственников, к дочери она относилась всегда очень хорошо, заботилась о ней, называла ее только Олечка. Однако известно, что женщина страдала шизофренией. Странности в поведении у нее начались после развода с мужем.

Незадолго до трагедии Вероника проходила очередной курс лечения. Из больницы она вышла 12 апреля, а через день убила свою дочь. На допросе женщина призналась, что услышала какие-то странные голоса, которые и велели ей взять нож и зарезать дочку.

Как сообщает "ГТРК Кубань", по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, с ней работают следователи. Будут проведены судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы и изучены условия жизни и воспитания девочки.