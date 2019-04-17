Международный год периодической таблицы готовятся отпраздновать химики России

Международный год периодической таблицы Менделеева готовятся отпраздновать химики России. Центром мероприятий станет Иваново. Именно сюда на Менделеевскую школу-конференцию съедутся студенты из 27 российских городов, прошедшие первый тур соревнований. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио". Научный форум получил грант президента.

Участники, среди которых есть и ивановские лицеисты, представят свои исследовательские работы компетентному жюри — профессорам из ведущих вузов России. Будет организована обширная научная и культурная программы — лекции, мастер-классы, экскурсии.

Как рассказали организаторы, школьников, интересующихся химией, а также их педагогов, тоже ждет много интересного. Для них в рамках школы-конференции создана дополнительная программа, сочетающая в себе практическую и научно-исследовательскую стороны.

Мероприятия состоятся с 22 по 27 апреля. Знатоков периодической таблицы ждут в ивановском химико-технологическом университете.