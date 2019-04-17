Тепловоз снес автобус с пассажирами на переезде в Красноярском крае

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с тепловозом в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Последствия ДТП, которое чудом обошлось без жертв, сняли на видео.

Авария произошла около 08:30 часов утра 17 апреля близ села Дубинино Шарыповского района. Водитель автобуса №4 попытался проскочить нерегулируемый переезд прямо перед локомотивом, но не рассчитал скорость. От удара ЛиАЗ, в салоне которого находились 10 пассажиров, развернуло, посыпались разбитые стекла.

Травмы в ДТП получили двое пассажиров и водитель, об их состоянии ничего не сообщается.

На движении поездов этот инцидент никак не сказался, поскольку произошел на путях, принадлежащих частной компании.