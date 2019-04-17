"Тампа" попала в историю НХЛ благодаря антирекорду

"Тампа-Бэй Лайтнинг" стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, проигравшим всухую стартовый раунд плей-офф Кубка Стэнли после победы в регулярном чемпионате. Этот антирекорд уже никем не будет побит.

Обладатели "Президентс Трофи" умудрились проиграть все четыре встречи в серии с "Коламбус Блю Джекетс", завершив на столь ранней стадии поход за главным трофеем НХЛ. Ранее победители регулярного чемпионата побеждали как минимум в одном матче стартового круга Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне "молнии" одержали 62 победы в "регулярке", повторив достижение "Детройт Ред Уингз". А лидер "Тампы" Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 128 очков за результативность.