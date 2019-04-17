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17 апреля 201911:06

В России запретили рекламу новых наркотиков

Pixabay

Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о  методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы. Закон также запрещает публиковать информацию о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры — вещества из которых они производятся.

Депутаты также запретили рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ, сообщает РИА Новости. Законодатели внесли соответствующие поправки в федеральные законы "О рекламе" и "О СМИ".

В 2017 год в Роскомнадзор поступило более 47 тысяч электронных запросов, по которым был ограничен доступ на 20,5 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках. По данным МВД России, из незаконного оборота изъято порядка двух тонн различного вида наркотиков, а также прекращена преступная деятельность почти 660 российских наркомагазинов в интернете.

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