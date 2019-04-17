Сестры Аверины выступят за сборную России на чемпионате Европы

Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат Европы, который пройдет с 16 по 19 мая в Азербайджане. В Баку за национальную команду также выступит Александра Солдатова.

"В чемпионате Европы у нас будут участвовать три взрослые спортсменки. Это Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины", – приводит слова сотрудника Всероссийской федерации художественной гимнастики ТАСС.

На чемпионате Европы-2019 будут разыграны медали в многоборье и отдельных видах. В групповых упражнениях примут участие только юниорки.