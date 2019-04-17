"Ты уже покойник!": украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

Представляющий "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде депутат Алексей Гончаренко во время вечернего ток-шоу "Пульс" едва не устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

Конфликт в эфире телеканала "112 Украина" возник после того, как названный Иудой Гончаренко принялся вспоминать, кого из политиков его оппонент поддерживал на протяжении своей карьеры.

"Ты был сначала за Кучму, потом за Ющенко, потом за Януковича, сейчас за Тимошенко. Перебежчик номер один в стране! Везде успел побывать! Теперь здесь стоит Зеленский, я за Зеленского буду голосовать!" — посетовал депутат.

Червоненко попытался расправиться с оппонентом силой, но его сдержали ведущие. В ответной речи он пригрозил Гончаренко расправой и назвал его "козлярой", попутно поинтересовавшись, "что он курит".

Не было ли стычек после ток-шоу, авторы передачи не уточняют.