Камера запечатлела момент столкновения самолета с жилыми домами в Чили

Шесть человек погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей в минувший вторник, 16 апреля, Пуэрто-Монт, расположенном в области Лос-Лагос в центральной части Чили. В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент крушения.

Небольшой самолет Pilatus Britten-Norman BN-2B-27 Islander британского производства, выполнявший внутренний рейс в Аякару, упал на жилой квартал практически сразу после взлета – по данным СМИ, место авиакатастрофы расположено примерно в 400 метрах от полосы аэропорта вылета.

Воздушное судно врезалось в два жилых дома, на месте ЧП начался сильный пожар.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту – пилот и пять пассажиров. Кроме того, пострадал один человек на земле.

Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии. В частности, стражи порядка проверяют информацию о двух пассажирах, отказавшихся подняться на борт самолета перед его последним полетом, а сотрудники уполномоченного ведомства разбираются с небольшой авиакомпанией, которой принадлежал упавший Pilatus Britten-Norman. Известно, что перевозчик располагает флотом из четырех легкомоторных воздушных судов.