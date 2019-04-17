Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября

Московский городской суд 17 апреля отклонил апелляцию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого на решение продлить арест футболистам до 25 сентября 2019 года. Им предъявлены обвинения по двум статьям – "побои" и "хулиганство".

Ранее в ходе заседания Александр Кокорин попросил суд изменить меру пресечения. "Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела, поэтому просим изменить меру пресечения на любую другую – не содержание под стражей", – приводит слова Кокорина Чемпионат.com.

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев напали вместе с товарищами на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Также они приняли участие в избиении водителя телевизионной ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.