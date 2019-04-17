Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

"Каждая могила — край земли", писал Иосиф Бродский. В новом документальном фильме Дмитрия Степанова "Край земли" рассказывается о судьбах двух друзей-могильщиков Саши и Юры, которые 30 лет работают на городском кладбище подмосковного Сергиева Посада.

Первый — бывший спортсмен, подорвавший здоровье в начале карьеры. Второй — в прошлом физик-аспирант, несостоявшийся ученый, который в 90-е бросил науку ради быстрого и солидного заработка. Они чувствуют себя свободными, обеспечивают семьи и в этом видят смысл своего существования. Юра помогает разведенной дочери одной растить ребенка. У Саши дочь уже взрослая, и бывший спортсмен находит отдушину в тренерской работе — учит подростков единоборствам.

Богатырь Юра, который даже зимой копает голым по пояс, надеется, что здоровья ему хватит еще лет на десять, как раз успеет внучку на ноги поставить. Хотя бывшему физику уже 63 года. Саша моложе своего напарника, но и ему становится все тяжелее совмещать работу могильщика и тренера.

У друзей появляется новый напарник — 40-летний Алексей. Он разорившийся бизнесмен, которого "кинули" партнеры. Алексей надеется свести концы с концами и быстро покинуть кладбище, но, как известно, "нет ничего более постоянного, чем временное". Под бездонным небом над вечным покоем — суждено ли сбыться земным мечтам и надеждам героев?