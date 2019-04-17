Четверо строителей задохнулись во время пожара в частном доме в Екатеринбурге

Четыре человека погибли при пожаре в строящемся частном доме в Екатеринбурге. Владелец недвижимости и его семья успели выбежать на улицу, а вот рабочие оказались заблокированы в подсобке и задохнулись. СКР обнародовал видео с места трагедии.

"Хозяин частного дома пустил на некоторое время пожить четверых граждан одной из бывших союзных республик. Возможно, они сегодня ночью могли включить электрообогреватель", — предположил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Жертвами пожара в доме на Прохожей улице стали четверо строителей в возрасте от 20 до 30 лет, которые разместились в пристройке. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на 50 квадратных метров. Семья владельца дома самостоятельно покинула помещение, опасаясь взрыва — в охваченной пламенем постройке находился газовый баллон. Пожарные успели его вынести, но вот спасти рабочих им не удалось.

СКР проводит доследственную проверку инцидента.