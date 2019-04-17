Завершить строительство космодрома Восточный в кратчайшие сроки поручил президент

Владимир Путин накануне провёл расширенное заседание Совета Безопасности. Обсуждались приоритетные направления и пути совершенствования государственной политики в области космической деятельности. В частности, президент поручил в ближайшее время завершить строительство космодрома Восточный. А также глава государства потребовал разобраться с контрактами и ценами на выполнение работ. Он напомнил, что первый старт "Ангары" с Восточного запланирован на 2021 год.

Как сообщает ГТРК "Амур", Владимир Путин заявил, что необходимо "реалистично подходить" к обоснованию цен на строительство, и подчеркнул, что Россия должна располагать независимым доступом в космос со своей территории. Задачу развития наземной инфраструктуры президент считает одной их ключевых.

Кроме того, Путин поручил завершить создание комплексов для новейших ракет-носителей, это связано с тем, что в ближайшее время должны возрасти пусковые нагрузки на космодром Восточный.