Дмитрий Быков впал в кому перед лекцией в Уфе

Писатель Дмитрий Быков попал в реанимацию в Уфе.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", он должен был выступить с лекцией 16 апреля. Но за несколько часов до мероприятия он почувствовал себя плохо. Быкова экстренно госпитализировали.

По информации источника издания, у него произошел инсульт. В настоящее время Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы.

Информацию о госпитализации Быкова "Интерфаксу" подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Писатель почувствовал себя плохо накануне вечером. По словам Венедиктова, он находится на связи с министром здравоохранения Башкирии, ситуация стабильная, с Быковым "все в порядке". Главред добавил, что госпитализация Быкова связана с его хроническим заболеванием. Быков является одним из ведущих программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщает РИА Новости, лекция Быкова должна была быть посвящена русским анекдотам.