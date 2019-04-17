Дмитрий Быков впал в кому перед лекцией в Уфе
Писатель Дмитрий Быков попал в реанимацию в Уфе.
Как сообщает сайт "Комсомольской правды", он должен был выступить с лекцией 16 апреля. Но за несколько часов до мероприятия он почувствовал себя плохо. Быкова экстренно госпитализировали.
По информации источника издания, у него произошел инсульт. В настоящее время Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы.
Информацию о госпитализации Быкова "Интерфаксу" подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Писатель почувствовал себя плохо накануне вечером. По словам Венедиктова, он находится на связи с министром здравоохранения Башкирии, ситуация стабильная, с Быковым "все в порядке". Главред добавил, что госпитализация Быкова связана с его хроническим заболеванием. Быков является одним из ведущих программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы".
Как сообщает РИА Новости, лекция Быкова должна была быть посвящена русским анекдотам.
"В жанре анекдота работали классики ХХ века от Хармса до Искандера. Пока другие верили и боролись, строили и разрушали, мы рассказывали анекдоты. О том, как устроен русский анекдот, мы и поговорим с Дмитрием Быковым", — говорилось в анонсе мероприятия.
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