ВНИИ труда назвал самые молодежные профессии

Самые молодежные профессии и сферы работы определили, опираясь на данные Росстата 2017 года, во ВНИИ труда. Это финансовая и страховая деятельность. Здесь средний возраст сотрудников составляет 36,6 года, сообщает News.ru. В пятерку лидеров входят также сфера информации и связи – 37,2 года, гостиничная сфера и сфера общепита – 38,1 года, оптовая и розничная торговля, ремонт автомототехники – 38,4 года, а также госуправление, соцобеспечение и обеспечение военной безопасности – 38,7 года.

Сфера информации и связи привлекает молодежь возможностью реализовать свой потенциал, отмечают во ВНИИ труда. Эта отрасль активно развивается, в ней внедряются новые технологии, требующие мобильности, обучаемости. Еще один аргумент, привлекающий сюда молодежь, — один из наиболее высоких уровней оплаты труда. При работе на госслужбе молодые люди рассчитывают, прежде всего, на стабильность и возможность карьерного роста.

Но в большинстве видов деятельности можно проследить постепенное увеличение среднего возраста работников. Преобладание работников старшего возраста традиционно отмечается в здравоохранении, социальных услугах и образовании. Здесь особенно важны опыт и навыки, которые формируются годами.

В области здравоохранения и социальных услуг средний возраст работников составляет 43,5 года, в образовании — 43,3 года, 43,2 года – средний возраст работников в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также в кондиционировании воздуха.

Наиболее возрастные сотрудники работают в водоснабжении, водоотведении, занимаются организацией сбора и утилизации отходов, ликвидируют загрязнения. Это 44,8 года. 44,2 года – возраст занятых в купле-продаже недвижимого имущества.

Но если некоторые сферы имеют тенденцию к "старению" с 2004 года среднего возраста сотрудников, то в финансовой сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе тренд на молодежную занятость не меняется.

При этом средний возраст занятого населения по всем видам деятельности в России — 40,8 года.