Калининградцам покажут графику великого Рембрандта

Калининградских любителей живописи ждет встреча с творчеством великого Рембранта. Музей изобразительных искусств готовится к открытию выставки "Рембрандт. Шедевры графики", приуроченной к 350-летию со дня смерти мастера. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

Голландский художник оставил после себя богатейшее творческое наследие — более семисот работ. Он трудился в самых разных жанрах и техниках. На выставке будут представлены гравюры, графика и рисунки из разных периодов творчества мастера, всё — из собрания самого калининградского музея.

Будут на выставке и никогда ранее не выставлявшиеся в Калининграде работы голландского живописца. Изначально в коллекции находилось около семидесяти работ. Но музейные эксперты провели кропотливую исследовательскую работу, рассказала куратор выставки Алена Мирошниченко. В результате удалось атрибутировать еще двадцать четыре полотна Рембранта.

Музей ждет гостей до середины мая.