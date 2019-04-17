Панкратова-Чёрного сняли с рейса из-за 100 граммов водки

Народного и заслуженного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в аэропорту Барнаула за просьбу дать ему водки. Один из пассажиров снял на видео "объяснительную" известного актера.

"Я в бизнес-классе 100 граммов водки попросил. Мальчик сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии", — обратился к пассажирам Панкратов-Черный.

Артист планировал вылететь в Москву, но его, как утверждают очевидцы, сняли с рейса.

Билет на рейс какой авиакомпании был у артиста, не уточняется. Согласно данным барнаульского аэропорта, утром 17 апреля было выполнено три рейса в столицу — "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".

Стражи порядка из линейного управления на транспорте пока информацию об инциденте не предоставили.