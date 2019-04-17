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Фотоконкурс имени Андрея Стенина 37 минут назад

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17 апреля 201912:59

Чо Бо Хи: получить эксклюзивные права на ракурс невозможно

В год своего пятилетия конкурс, созданный в память о фотокоре "Россия сегодня" Андрее Стенине, взял новую высоту: заявки на участие в Международном конкурсе фотожурналистики имени Стенина подали молодые фотопрофессионалы пяти континентов из рекордных 80 стран подали. Это больше, чем годом ранее. А число заявок с момента учреждения конкурса в 2014 году увеличилось более чем в два раза.

Мэтрам фотографии предстоит в апреле отсмотреть работы молодых фотожурналистов со всего мира. Шорт-лист конкурса будет объявлен 13 июня на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2019 года, тогда же будет дан старт выставке его лауреатов в Москве и началу творческого турне конкурса по городам мира.

Один из членов жюри – заместитель руководителя выпуска агентства "Йонхап" (Yonhap News Agency) Чо Бо Хи. Вести.Ru публикуют интервью с ним.

- Что стало для вас главным в решении принять участие в работе жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина?

- Участие в международных конкурсах фотожурналистики в качестве члена жюри — еще ценный и редкий шанс, поэтому я согласился принять приглашение от "России сегодня". Я верю, что мой опыт и знания пригодятся на конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Я убежден, что задача фотожурналиста состоит в том, чтобы рассказывать о событиях с места действия и сохранить эти фотографии для истории. Принимая участие в этом важном конкурсе, молодые журналисты чтят память Андрея Стенина, и его пример может вдохновить их стать еще более смелыми и увлеченными своим делом.

- Среди номинаций конкурса-2019 появилась новая – "Вдохновение". Само понятие достаточно абстрактно и требует художественного обобщения средствами фотографии. На ваш взгляд, какие еще понятия можно было бы предложить фотографам в качестве темы для подобного обобщения?

- Вдохновение – очень абстрактная категория. Проблемы могут возникнуть, если члены жюри и участники конкурса по-разному интерпретируют ее. Полагаю, некоторые из работ в номинации "Вдохновение" можно также отнести и в номинацию "Мoя планета". Для того, чтобы четко разграничить эти две номинации, желательно дополнить толкование понятия "вдохновение" в вашем случае. Например, это – "красивые фотографии, которые трогают зрителя и заставляют его улыбнуться". Так как многие участники подают на конкурс работы, где изображены тяжелые события и горькая правда жизни, номинация "Вдохновение" может быть выделена специально для позитивных, согревающих душу снимков.

- Просто репортаж сейчас уже малоинтересен. При тотальном распространении устройств со встроенной фотокамерой это может сделать практически каждый. Фотографы в рассказе своих историй все чаще используют художественные приемы – выстраивают свет, мизансцены и т.д. Как вы к этому относитесь? Является ли это данью моде, или может способствовать рождению нового фотографического языка?

- Репортажная фотография предельно отличается от художественной. Тем не менее, чтобы сделать смысл репортажного кадра и намерение фотографа более очевидным, вполне допустимо, на мой взгляд, частично использовать художественные приемы. Безусловно, если это не искажает смысл и не меняет акценты в происходящем. Можно добавить цветовой фильтр или откадрировать фотоснимок, но ни в коем случае не искажать правду факта.

- Как вы относитесь к заимствованию идей? Где, по-вашему, пролегает водораздел, который отделяет цитату от плагиата?

- Говорят, что получить эксклюзивные права на ракурс невозможно, поэтому заимствование идей у других фотографов не равноценно, к примеру, плагиату в литературе. Даже если ракурсы совпадут, атмосфера происходящего переменна во времени. Это значит, что ни одна фотография не может полностью повторить другую, даже при сходном ракурсе.

Однако при оценке конкурсных работ все же следует исключать фотографии, которые имитируют работу предыдущих победителей, чтобы мотивировать участников на поиск новых творческих идей.

- Насколько профессиональные амбиции могут быть полезны или опасны? Как выдержать испытание "медными трубами" и не потерять желания расти в профессии?

- Амбиции могут помочь фотожурналистам в создании работ более высокого качества. Например, каждый человек может петь, но аудитория любит профессиональных певцов. Так же и с фотографией. У каждого человека может быть камера, но не каждый может делать отличные снимки, и не всех пускают на место событий. Следует с достоинством относиться и воспринимать свою профессию.

- Несколько лет назад фотосообщество было горячо увлечено digital storytelling, сейчас многие эксперты констатируют возвращение к традиционным форматам в фотографии. Как вы относитесь к трендам в профессии вообще? Есть ли они, и стоит ли им следовать?

- Digital storytelling – это в каком-то смысле расширение традиционных границ в работе фотожурналиста. Я думаю, смещение фокуса с просто фотографий на мультимедийную историю это признак смены эпох, а не временная тенденция. Поэтому целесообразно идти в ногу со временем.

- Есть ли у вас профессиональный секрет, который помогает вам в самые нелегкие моменты жизни? Можете им поделиться?

- Несмотря на широкую востребованность и небывалый интерес к фотожурналистике, условия работы фотографов ухудшаются. Даже если каждый желающий сможет купить фотокамеру, не у каждого получится сделать качественные кадры. Чтобы стать истинным профессионалом, фотожурналистам полезно помнить, что они ведут хронику нашей истории, и потому им следует стремиться к предельной достоверности в своей работе.

- В этом году конкурс имени Андрея Стенина отмечает пятилетие. Что бы вы хотели пожелать лауреатам предыдущих конкурсных лет и тем, кто пробует свои силы в 2019 году?

- Я считаю, что они вправе гордиться своей победой, но нельзя сосредотачиваться только на ней, в противном случае можно забыть о смысле работы. У молодых фотографов впереди долгий кропотливый путь, пусть они научатся видеть радость в каждом его мгновении. Он рано или поздно приведет к победе.

Чо Бо Хи — заместитель руководителя выпуска ведущего информационного агентства Южной Кореи Йонхап. Начал карьеру фотожурналиста в 1990 году. Работал на чемпионатах мира по футболу 1998 и 2002 год. В 2008-ом входил в президентский пул. С 2011 по 2016 год — глава фотодепартамента Йонхап. Член жюри фотоконкурса Yonhap International Press Photo Contest. Обладатель наград ROK Press Photo Contest (2013) and Korea Chamber of Commerce and Industry Photo Contest (2018).

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