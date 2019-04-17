На скоростной трассе М-11 перевернулась фура с шампанским

Сегодня, 17 апреля, в Новгородской области на платном участке трассы М-11 неподалеку от съезда в деревню Окуловка перевернулся грузовик с шампанским.

Грузовик разрушил металлическое ограждение, частично перекрыв дорогу. Ящики с шампанским разлетелись по большой площади — в радиусе нескольких десятков метров асфальт покрыт бутылочными осколками.

О причинах аварии и пострадавших в результате инцидента не сообщается.