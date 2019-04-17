Юношеская сборная России по футболу лишилась наставника

Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с Андреем Гордеевым, занимавшим с 2017 года пост старшего тренера юношеской сборной России (до 19 лет). Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Результаты команды под его руководством были признаны неудовлетворительными на заседании технического комитета Российского футбольного союза. Расторжение контракта состоялось по соглашению сторон.

Напомним, что юношеская сборная России не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2019, заняв в группе третье место.