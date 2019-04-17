В Петербурге чествовали легенду футбола Дмитрия Бесова, ему - 95 лет

С его именем связаны почти все значимые успехи "Зенита". Накануне чествовали юбиляра - легендарному футболисту Дмитрию Бесову исполнилось 95 лет. С днем рождения его поздравляли не только звезды футбола — телеграмму прислал президент России Владимир Путин.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", теперь имя Дмитрия Бесова носит академия "Зенита". А ранее, еще в 1984 году благодаря Бесову была первая победа в чемпионате страны, а также выигрыш Кубка УЕФА в 2008-м. События длинной в двадцать четыре года объединяет одно — в составе "Зенита" было немало воспитанников легендарного футболиста, который на протяжении 37 лет возглавлял футбольную школу "Смена".