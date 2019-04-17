От "Хаски" к "Лайке". Начался новый этап разработки подлодки пятого поколения

Конструкторское бюро "Малахит" завершило проект "Хаски". Его цель состояла в том, чтобы определить окончательный облик перспективной многоцелевой подводной лодки пятого поколения. Военные концепцию нового корабля одобрили. Теперь КБ начинает опытно-конструкторские работы под названием "Лайка", сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ОПК.

Собеседник агентства не раскрыл технических характеристик субмарины. Однако уточнил: ее конструируют по модульной схеме, боевая информационно-управляющая система корабля будет обладать элементами искусственного интеллекта, а основным вооружением подлодки станут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ранее глава Объединенной судостроительной копании Алексей Рахманов заявил, что "Хаски" будет по-настоящему универсальной подводной лодкой. То есть сможет нести как обычные крылатые ракеты для уничтожения кораблей противника, так и стратегические.