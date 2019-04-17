Австралиец пивом спас от смерти редкую овцу-единорога

В Австралии биржевой агент Майкл Фостер случайно заметил на ферме знакомого очень редкое животное – овцу, на лбу которой растет рог. У него тут же возникли ассоциации со сказочным единорогом, а вот хозяин редкого животного его явно не выделял среди других.

Овце предстояло быть забитой на скотобойне уже на следующий день, но Фостер спас ее от этой участи. Он выкупил овцу-единорога у хозяина фермы всего за пару коробок пива, сообщает австралийский сайт 7News.

Фостер сказал, что редкое животное будет жить на его ранчо. Он планирует возить "единорога" на разные конкурсы и выставки. "Как знать, — говорит хозяин единорога,- возможно, мы доберемся и до Голливуда".

Вряд ли в Австралии найдется еще кто-то, кто может похвастаться столь редким животным в своем хозяйстве. С этим согласен, в частности, зоолог из Центра изучения животных Университета Аделаиды Дэвис Джон Уильямс.

Как передает ТАСС, ученый признался, что никогда прежде не видел такой любопытной аномалии. Зоолог предполагает, что, видимо во время эмбрионального развития Джоуи что-то пошло не так, роговые клетки сосредоточились в центре лба овечки и позднее именно там вырос его единственный рог.