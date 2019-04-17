Заварухин назначен главным тренером ХК "Сибирь"

Николай Заварухин стал главным тренером новосибирской "Сибири". На этом посту он сменил ушедшего в отставку Александра Андриевского, под чьим руководством команда не сумела выйти в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в Восточной конференции.

"Попечительским советом хоккейного клуба "Сибирь" принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина", – сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с российским специалистом рассчитан на два года. В прошлом сезоне Николай Заварухин был помощником Андрея Мартемьянова в "Автомобилисте".