В Китае может появиться еще один этап "Формулы-1"

Руководство "Формулы-1" собирается предоставить Китаю право проведения двух этапов "королевских гонок". Об этом заявил коммерческий директор организации Шон Брэтчес. Напомним, что первый китайский этап "Формулы-1" стартовал в Шанхае в 2004 году.

"Мы крайне заинтересованы в проведении уличной гонки. Это было бы хорошим противопоставлением гонке на специально построенной трассе в Шанхае. Наша цель – донести наше шоу людям", – цитирует РИА Новости слова функционера "королевских гонок".

Кроме того, стало известно о возможном появлении двух этапов "Формулы-1" в США. На второй из них претендуют Майами и Лас-Вегас.