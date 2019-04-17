Это было чудо: Ольга Кабо родила в 44 года после поклонения Поясу Богородицы

Ольге Кабо было 43 года, когда она поняла, что станет мамой второй раз. Когда актриса сообщила об этом своему мужу, то реакция была странной: он просто встал и ушел.

В "Судьбе человека" Ольга поясняет его реакцию: муж был поражен, что такое чудо произошло, поскольку всего за несколько месяцев до этого супруги прикладывались к великой христианской святыне – Поясу Богородицы.

Актриса говорил, что рождение сына в 44 года дал ей огромный прилив сил, энергии и жизненного азарта.

Сыну Вите уже 7 лет, а Татьяне — дочери от первого брака — 20 лет. Она считает маму своей близкой подругой, а Ольга говорит, что дочь в каких-то вопросах сильнее и мудрее, чем она.

Николай – отец сына Вити – второй муж актрисы. С ним уже 10 лет они делят все тяготы жизни, и он – тот мужчина, с которым Кабо не пришлось жертвовать профессией.

Ее первый брак с крупным бизнесменом распался именно из-за того, что муж настаивал: профессия Ольги отныне – это он. Но Кабо, которая с 15 лет начала сниматься в кино, долго без любимой профессии жить просто женой состоятельного мужа не смогла.

Хрупкая актриса говорит о себе, что всегда "была девочкой с бойцовским характером". Эти качества, как и занятия спортом в подростковом возрасте, помогли Ольге в будущей профессии.

Кабо – одна из немногих актрис отечественного кинематографа, которая отказывается от каскадеров, и сама выполняет многие трюки, за что удостоена звания Почетный каскадер России.

Президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов Александр Иншаков вспоминает, как Кабо в фильме "Крестоносец" вместе с ним прыгала с четвертого этажа.

"Это впервые в истории кино, чтобы актриса сама выполнила такой трюк. Это дорогого стоит!" – говорит Иншаков.

Как Ольга Кабо в 15 лет оказалась на съемочной площадке, и кто из знаменитых актеров учил ее целоваться? Как она чуть не полетела в космос? Чем подкупил актрису второй муж? Почему он сначала не мог поладить с дочкой Ольги от первого брака? И на что ей пришлось пойти, чтобы избежать скандалов в семье

Об этом и не только Ольга Кабо рассказывает "Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".