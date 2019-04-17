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Взрыв газа в Магнитогорске 20 минут назад

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17 апреля 201914:49

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Сергей Савостьянов/ТАСС

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации. Здоровье ребенка обсудили врачи, собравшись на дистанционный консилиум. В нем приняли участие представители регионального Минздрава и Челябинской областной детской больницы. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

Состояние Вани Фокина, которому на момент ЧП было десять месяцев, внушает оптимизм. Теперь реабилитационный курс ждет его в Челябинске, сообщили врачи. До этого мальчик проходил реабилитацию в Магнитогорске по составленному врачами индивидуальному плану.


Обрушение в доме произошло 31 декабря 2018 года. Жертвами стали 39 человек. Ваню Фокина нашли спасатели — малыш провел под завалами почти сутки.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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