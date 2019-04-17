Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась провести телемедицинский консилиум с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии относительно состояния 51-летнего писателя Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе.

Как сообщалось ранее, Быков госпитализирован в Республиканскую больницу скорой помощи после перелета из Екатеринбурга в Уфу. Ему стало плохо на борту самолета, члены экипажа вызвали врачей. Диагноз уточняется.

"Пока не могу сказать ничего конкретного, Дмитрия сейчас обследуют в больнице. Ни о каком инсульте и коме речи не идет", — сказала "Вечерней Москве" его жена Ирина Лукьянова. Мероприятия с участием Быкова отменены.

Между тем, источник в минздраве сообщает, что в настоящее время Дмитрий Быков находится на искусственной вентиляции легких, пишет "Московский комсомолец".

Диагноз инсульт медики не ставят, однако выявлено проявление метаболического синдрома, вызванного, вероятнее всего, диабетом, которым страдает писатель. Нарушений мозгового кровообращения у него нет.