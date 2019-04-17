Медведев: в России созрели все условия для Всероссийской диспансеризации

Всероссийскую диспансеризацию планирует провести премьер-министр России Дмитрий Медведев. Пройдет она в ближайшие два года, так как, добавил глава российского правительства "для этого созрели все условия".

Выступая в Думе с отчетом за 2018 год, Медведев заявил, что диспансеризацию за ушедший год прошли 22 миллиона человек. А к концу 2019 года число проверившихся у медиков россиян должно превысить 60 миллионов человек. При этом программа диспансеризации постоянно расширяется: ежегодно проверку проходят люди старше 40 лет, вводится скрининг на выявление онкозаболеваний.

"Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание — получить рекомендации и продолжить лечение, заявил Дмитрий Медведев в Думе во время своего отчета, который транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru. — И все это — в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели".

Основой для поддержания здоровья россиян премьер назвал спорт. Им занимается более 50 миллионов человек.

Только для чемпионата мира по футболу были построены 12 стадионов, подчеркнул глава российского кабинета министров. Дорога в спортзал для многих начинается с примера больших спортсменов, уверен Медведев, с зимней Универсиады в Красноярске, со спортивных игр "Дети Азии". За 2018 год было построено и реконструировано 95 тренировочных площадок в 25 регионах, из них 64 уже переданы детским спортивным школам. Вообще же в России за год были построены и реконструированы семь тысяч спортивных объектов, добавил премьер.