Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду

В Москве отмечается пиковый уровень атмосферного давления. 17 апреля в 10 часов утра давление фиксировалось на отметке 761,4 миллиметра ртутного столба. Это намного выше климатической нормы.

Правда, говорить об абсолютном рекорде пока рано, отмечает "Интерфакс". Рекорд давления принадлежит 2003 году. Тогда было зафиксированы рекордные показатели — 763 миллиметра ртутного столба. Синоптики прогнозируют, что давление к концу дня повысится до 762 миллиметров ртутного столба.

Давление атмосферы в российской столице останется высоким до конца недели. Оно превышает нормы на 10-12 единиц.