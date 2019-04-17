Самолет с главой Приморья экстренно сел в Красноярске

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву с главой Приморья Олегом Кожемяко на борту, передает РИА Новости.

По словам его пресс-секретаря Дарьи Сметаниной, с главой Приморья все хорошо. В настоящее время нет информации, приземлился ли он в пункте назначения.

Предварительной причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.