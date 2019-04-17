Медведев объяснил, почему он против объединения Александринки и Ярославского театра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему решил приостановить процесс объединения ярославского Театра драмы имени Волкова с Александринским театром в Санкт-Петербурге.

"В данном случае мы все столкнулись с ситуацией, когда идея об объединении театров не была проработана ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения", — объяснил глава правительства после выступления перед депутатами Госдумы.

По мнению Медведева, подобные решения нужно "либо готовить как следует, либо вообще не предлагать", передает "Интерфакс".

Об идее создать на базе двух театров единый комплекс "Первый национальный театр России" 27 марта сообщил министр культуры Владимир Мединский. "Это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", — подчеркнул он. При этом министр пояснил, что процесс объединения двух старейших театров был инициирован "снизу" решением коллектива.

На следующий день Дмитрий Медведев из-за многочисленных обращений приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта. Против объединения театров высказался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Раскритиковал эту идею и директор Волковского театра Алексей Туркалов.