Водитель бензовоза устроил массовое ДТП под Воронежем. Видео

В минувший вторник, 16 апреля, в Новоусманском районе Воронежской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Бензовоз не успел затормозить и врезался в автомобили ВАЗ-2106 и Nissan Terrano, после чего грузовик занесло, и он оказался на полосе встречного движения.

Водитель Chevrolet Aveo, двигавшийся навстречу бензовозу, среагировал на изменение дорожной ситуации и успел уклониться от столкновения, однако после этого вылетел за пределы проезжей части.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали две женщины, находившиеся в салоне ВАЗа – одна из них получила переломы обеих ног, а вторая – переломы нескольких ребер.