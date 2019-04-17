Медведев: на популярность российского оружия не повлияли даже санкции

Популярность российского оружия на мировом рынке растет, даже несмотря на санкции. Продукцию военного назначения покупают уже 100 стран, а общий портфель заказов увеличился до 54 миллиардов долларов, заявил Дмитрий Медведев в Государственной Думе.

Впрочем, российский оборонно-промышленный комплекс теперь работает и на гражданский сектор. Так, в 2018 году доля "мирной" продукции у военных заводов достигла 20%.

Стремительное развитие отечественной промышленности стало возможно благодаря комплексу стимулирующих мер. Так, например, предприятия, которые запускают программу по повышению конкурентоспособности своей продукции, могут рассчитывать на льготное финансирование. В 2018 году на это было выделено 14 миллиардов рублей.

На сегодняшний день ОПК — технологичная отрасль, которая внедряет самые передовые решения. Что позволяет российскому оружию оставаться одним из самых популярных в мире, и поддерживать обороноспособность страны.