Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Свои показания дал чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в ходе инцидента в одном из столичных кафе.

"Я видел удар и понимал, что Александр Кокорин целится мне в голову и хочет нанести вред здоровью... Через некоторое время кто-то крикнул из толпы, что меня убьют", – цитирует Пака Чемпионат.com.

Напомним, что в Пресненском суде Москвы продолжается судебное разбирательство дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого, которых обвиняют по двум статья – "побои и "хулиганство".

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию футболистов на продление ареста, оставив их под стражей до 25 сентября 2019 года.