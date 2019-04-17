За пять лет в Москве отремонтируют треть поликлиник

В течение пяти лет будет отремонтировано 135 московских поликлиник. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в ходе круглого стола "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках".

"Одна из задач — улучшение материальной базы поликлиник, подчеркнул Сергей Собянин. — Значительная часть — в хорошем состоянии. Но полная ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте. Задача очень сложная, потому что нам нужно это делать, не прекращая прием пациентов. К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно".

Мэр уточнил, что такая работа будет проведена в рамках приведения поликлиник Москвы к новому стандарту.

"Очень сложные и непростые задачи мы ставим перед собой. За один день, за год их решить невозможно. Я надеюсь, что в основном мы выйдем на новый уровень в течение ближайших трех-пяти лет, — пояснил московский градоначальник. — Это значит, что мы будем двигаться максимально быстро. Москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена, поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается".

Кроме того, отметил Собянин, в ряде поликлиник будет заменено оборудование.

"Мы в свое время закупили огромное количество современного оборудования и для стационарного звена, и для амбулаторного. Но уже прошло семь-восемь лет, и часть этого оборудования необходимо заменить. Часть оборудования надо докупить до нового стандарта, чтобы этому стандарту соответствовали и филиальная сеть, и головные клиники. Это масштабная задача на три-четыре года".

В материалах пресс-службы московской мэрии уточняется, что в ближайшие годы в Москве будут капитально отремонтировано треть московских поликлиник. Уже началось формирование зонирования в поликлиниках, чтобы пациентам было удобно посещать специалистов, а врачам комфортно их принимать. Разработан план по дооснащению организаций необходимым оборудованием, например, аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторинга артериального давления, рентген-комплексами, маммографами. Полностью весь процесс обновления поликлиник займет около 5 лет. В поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в том числе "тяжелой техники".

Фасады отремонтированных поликлиник будут оформлены исходя из архитектурных особенностей конкретных районов.

Программа комплексного ремонта включает также благоустройство территории поликлиник – с ландшафтным дизайном, обустройством спортплощадок, зон отдыха, раздельных пешеходных и транспортных зон.