Задержанный водитель кусал руку полицейского почти 10 минут. Видео

В Молдавии задержанный нетрезвый водитель укусил полицейского за руку и сжимал на ней свои зубы в течение 8 минут 45 секунд.

Инцидент произошел в Хынчештском районе. Очевидец, увидев задержание, записал на видео дальнейшие события: мужчина оказывал активное сопротивление полицейским, и в какой-то момент вцепился зубами в руку одного из сотрудников правоохранительных органов.

Долгое время полицейский безуспешно пытался вырвать свою кисть — сделать это удалось спустя, без малого, 10 минут. Не помог даже слезоточивый газ — хватка у нарушителя оказалась бульдожьей.

Когда инспектору удалось вырваться, задержанный мужчина, улучив момент, сбежал. В результате происшествия у полицейского были повреждены связки на кисти руки, и ему понадобилась медицинская помощь.

Позже выяснилось, как сообщает портал Point.md, что за несколько минут до событий, попавших на видео, пьяный 25-летний местный житель, ехавший за рулем автомобиля, был остановлен полицейскими и ввязался с ними в потасовку, отказываясь проходить медицинское освидетельствование.

После побега нарушителя нашли и задержали на 72 часа. Сейчас ему грозит уголовное преследование за нападение на должностное лицо.