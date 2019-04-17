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Выборы на Украине 30 минут назад
Порошенко и Зеленский строят отдельные трибуны для дебатов в "Олимпийском"
В штабе Петра Порошенко опасаются сторонников Владимира Зеленского, которые придут на дебаты в "Олимпийский". Представители действующего президента заявили, что это будет "агрессивная публика". А на стадионе уже строят трибуны. Причем каждый кандидат возводит свою собственную.
- Петр Алексеевич, Достигнуты ли договоренности о дебатах 19-го апреля на НСК "Олимпийский"? Это был первый вопрос ведущих на очередном украинским ток-шоу, на которые изо дня на день не устает ходить кандидат Порошенко в ожидании своего визави Владимира Зеленского. Выступление действующего президента длилось около полутора часов. И уже попрощавшись, выйдя из кадра, он как будто опомнился и заявил, что все-таки придет на дебаты к Зеленскому.
"Я извиняюсь, но я не услышал вопроса, буду ли я 19 на стадионе? Я буду делать все возможное, чтобы каждый украинский гражданин мог получить полную информацию о двух кандидатах. Так что, 19 числа на стадионе мы увидимся".
Позже это еще раз подтвердили в команде Порошенко – на странице в Facebook. "Начало дебатов в 19:00. Отдельная просьба – не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться — кто кого перекричит".
В дебатах о дебатах Порошенко явно проигрывает своему неопытному сопернику. Стадион, так стадион, анализы, так анализы, теперь 19 так 19. Он выполняет все условия Зеленского. На "Олимпийском" уже вовсю устанавливают оборудование. Штаб Порошенко решил возвести отдельную сцену для своего кандидата и отдельный сектор для своих сторонников. Зеленский против. Похоже, снова придется уступать.
"Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей. Далее, тут у нас будет фан-зона. Как мы говорили, свободный доступ для всех граждан Украины. Нет, говорят в команде Президента, они хотят снова разделить их сторонников и наших сторонников", — говорит Зеленский.
Уже заработал сайт предстоящих дебатов. На ресурсе можно зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Интерес – невероятный. Всего за полтора дня забронировано более 12 тысяч мест. Из разных городов страны организуются автобусные туры, спортивные бары приглашают на трансляции. Опубликован трейлер главного события украинского политического сезона.
Выдержать нынешнюю напряженную обстановку на Украине способны не все. Нервы сдают. Прямо в телевизионном эфире соратник Порошенко Алексей Гончаренко чуть было не подрался с бывшим министром транспорта Евгением Червоненко. Разняли.
Тем временем украинские националисты проводят последние дни перед вторым туром в Испании. Они явились к вилле Петра Порошенко, чтобы припомнить ему коррупционные схемы, связанные с армией. Развесили плакаты, разрисовали асфальт.
"Здесь живет мародер, зарабатывающий деньги на крови украинцев. Он живет в роскошных владениях. Порошенко и все его друзья должны ответить за все".
До второго тура президентских выборов остается всего лишь четыре дня, до дебатов — два. По данным последних рейтингов, за Зеленского готовы проголосовать более 70 процентов украинцев, за Порошенко — только четверть.
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