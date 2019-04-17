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17 апреля 201917:19

Активистов ОНФ испугало качество благоустройства ростовских дворов

ГТРК "Дон-ТР"

Качество благоустройства ростовских дворов сегодня оценили эксперты ОНФ. Обошли порядка десяти территорий, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды". Рейд возглавила член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", региональные общественники и чиновники в большинстве случаев остались не довольны качеством проведённых работ. Дешёвые материалы или, наоборот, неоправданно дорогие проекты, отсутствие озеленения, а также небрежно уложенное дорожное покрытие — это только часть замечаний. Все недочеты обязали устранить к лету, в июне будет посторная проверка ОНФ.

Светлана Калинина, член центрального штаба ОНФ, заявила, что за такую работу часть подрядчиков будет отправлена в разряд недобросовестных. "Качество работы в Ростовской области просто меня пугает. Не хочется давать деньги, — заявила активист центрального штаба ОНФ. - Вообще нельзя давать деньги за невыполненную работу".

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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