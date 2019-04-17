Россия и Таджикистан откроют упрощенный таможенный коридор

Упрощенный таможенный коридор для товаров и транспортных средств появится между Россией и Таджикистаном. Соглашение об этом подписано во время официального визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Также было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Таджикистана.

Кроме того, меморандум о сотрудничестве подписали главы Олимпийских комитетов России и Таджикистана, сообщает ТАСС. А министерства культуры двух стран согласовали план совместных мероприятий на 2019 год. О сотрудничестве в области защиты прав потребителей договорились Роспотребнадзор и антимонопольная служба при правительстве Таджикистана. Соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности заключили ВТБ и Таджикская алюминиевая компания, которой принадлежит Регарский алюминиевый комбинат.

Соглашение с Согдийской областью подписала во время визита в Москву президента Таджикистана Нижегородская область.

Также подписан межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе плодоовощной продукции из Таджикистана в Россию. Межведомственное соглашение по вопросу набора таджикских граждан для осуществления временной трудовой деятельности в России заключили Минтруд и соцзащиты России с министерством труда Таджикистана.

Российское министерство просвещения поможет своим таджикским коллегам в строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в крупнейших городах Таджикистана, которые ведут обучение на русском языке. А Минэкономразвития России и комитет по развитию туризма Таджикистана договорились о развитии туризма.

В экономическую копилку можно отнести протокол о поставках нефтепродуктов из России для Душанбе. О взаимопонимании в сфере биологической безопасности договорились внешнеполитические ведомства России и Таджикистана. А главы МИД двух стран скрепили своими подписями соглашение о противодействии обороту наркотиков.