Салах вошел в сотню самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time составил список из ста самых влиятельных людей на нашей планете. В нем оказался футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Также в топ-100 попали еще четыре спортсмена.

Речь идет об американском баскетболисте Леброне Джеймсе, гольфисте из США Тайгере Вудсе, американской футболистке Алекс Морган и бегунье Кастер Семени из ЮАР.

Напомним, что в прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, отправив в ворота соперников 32 мяча в 36 встречах. Он же был признан футболистом года в АПЛ.