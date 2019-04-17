Родные "беременной" от Киркорова стали получать загробные послания
В "Прямом эфире" вновь пытались разобраться в таинственной истории семьи миллионеров Сафиевых, которая все больше напоминает детектив.
После смерти Светланы Сафиевой, которая незадолго до своей смерти уверяла, что "беременна" от Филиппа Киркорова, стали открываться крайне странные обстоятельства.
Так, например, некоторые близкие и родные Сафиевых заговорили о том, что ее муж мог быть вовсе не убит, а живет под прикрытием в США, поскольку сдал американским властям счета российских олигархов.
Правда, это опровергает адвокат Георгия и его бывшая личная помощница. Они уверяют, что делались тесты ДНК и убитый – точно Георгий Сафиев.
А недавно внезапно умерла сама Светлана. Причем, некоторые близкие считают, что умерла она не своей смертью.
После того, как Светланы не стало, свои права на ее многомиллиардное наследство заявила жительница Берлина Дороти Бурхарт. Она уже забрала из банковской ячейки оставленные ей Светланой еще при жизни драгоценности.
С таким положением дел не согласны родственники скончавшейся миллионерши. В частности, племянница Сафиевой Оксана Хоменок считает, что все должно достаться детям Светланы и не понимает, за какие заслуги что-то должно достаться Дороти?
Кроме того, Хоменюк рассказывает, что в последнее время получает голосовые сообщения с неизвестного адреса будто от имени Светланы. Некоторые сообщения содержат угрозы, и Оксана не знает, как ей на это реагировать.
Дороти же считает, что племянница сама в сговоре с виновными в смерти Светланы, а она, наоборот, заботилась о ней и более того – спасла жизнь ее детям.
Что говорит няня детей Сафиевой и секретарша ее убитого мужа? Можно ли верить тестам ДНК убитого банкира, или же он правда может быть жив? За какие услуги Светлана оставила Бурхарт наследство? Какое послание есть у нее для сына скончавшейся приятельницы, и с какой целью племяннице Сафиевой анонимы отправляют сообщения с угрозами якобы от имени ее тети?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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