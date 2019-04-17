Против Панкратова-Черного возбудили дело о мелком хулиганстве

Штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток грозят народному артисту России Александру Панкратову-Черному. Полицейские возбудили против него дело о мелком хулиганстве на борту самолета рейса Барнаул-Москва. Он может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Актера сняли с рейса в столице Алтайского края с признаками алкогольного опьянения, пояснила пресс-служба "Аэрофлота". Он проигнорировал просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон. Панкратов-Черный самовольно прошел в салон бизнес-класса и сразу же потребовал у стюарта принести ему 100 граммов водки. Стюарт заявил, что поведение актера неадекватно. Это обидело актера.

Командир экипажа предъявил актеру письменное предупреждение, а затем, посчитав, что 69-летний актер сопровождал свои действия нецензурной бранью, снял его с рейса. Александр Панкратов-Черный был передан барнаульским полицейским.

Но прежде, чем покинуть борт самолета, актер попросил у пассажиров рейса извинения за задержку. Он также описал им произошедшее. Видео этого извинения и пояснения было размещено в Сети.

Панкратов-Черный снялся более чем в 80 кинофильмах. Среди них такие как "Сибириада", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет?", "Батальоны просят огня", "Битва за Москву", "Ржевский против Наполеона", "Забытая мелодия для флейты" и "Мастер и Маргарита".