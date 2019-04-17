Американки устроили массовую драку на АЗС из-за хот-догов

Массовой дракой с участием четырех девушек и одного молодого человека завершилась ссора на заправке в американском штате Огайо. Поводом для конфликта послужило обвинение в краже хот-догов, отмечает ABC5. Очевидец снял стычку на видео.

just another lovely night in akron ☺️ pic.twitter.com/N9tyUEWMLi — 👑💔 (@CamDancy) April 13, 2019

Инцидент произошел поздним вечером в субботу, 13 апреля. Три подруги излишне эмоционально отреагировали на замечание женщины о том, что воровать продукты греховно. Объяснения, что они лишь осматривали хот-доги, а вовсе не собирались их "прикарманивать", впечатления на собеседницу не произвели, и тогда барышни решили доказать свою правоту силой.

В драку вмешался оказавшийся поблизости молодой человек, но досталось на орехи и ему: в ход пошли покрышки, компактная мойка, дамские сумочки и все, что попадалось под руку разъяренным девушкам.

Ринг они покинули стремительно, едва заслышав вой полицейских сирен.