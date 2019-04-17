Во аэропорту Внуково загорелся самолет, направлявшийся в Махачкалу. Видео

Один из пассажиров рейса Москва – Махачкала, готовившегося к вылету из столичного аэропорта Внуково, снял на видео возгорание, произошедшее на воздушном судне.

На записи, сделанной одним из очевидцев, видно пламя в районе одного из двигателей.

По предварительным данным, огонь был обнаружен в ходе руления к взлетно-посадочной полосе.

Воздушное судно вернули на стоянку, пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.

Судя по регистрационному номеру воздушного судна — VQ-BHZ, который заметно в кадре, речь может идти о самолете Boeing 737-400 авиакомпании "ЮТэйр".

Комментариев от перевозчика пока не поступало.

Отметим, что воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр" с аналогичным регистрационным номером уже становилось участником инцидента с возгоранием.

Так, 18 мая 2013 года после посадки во Внуково у самолета загорелось шасси, пожарные справились с возгоранием, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.