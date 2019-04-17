На крупнейшем порносайте появились секс-видео с пчелами

Крупнейший порносайт открыл раздел Beesexual, в котором публикуются видео с пчелами, опыляющими цветы. Ролики озвучены порнозвездами. После каждого просмотра создатели ресурса будут переводить средства в благотворительные организации по защите пчел, сообщает Campaign Live.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядит "пчелиное порно".

"Эти насекомые играют важнейшую роль для полового размножения цветов и плодоносящих растений", — утверждают создатели ресурса.

Представители порносайта отметили, что за последние 10 лет пчеловоды сообщали о потерях около 30 процентов пчел из‑за пестицидов и других негативных факторов, разрушающих окружающую среду.