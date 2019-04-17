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17 апреля 201918:10

Парижская трагедия на руку Макрону

EPA

Пожар в Соборе Парижской Богоматери может быть выгоден действующему президенту Эммануэлю Макрону. Во французском обществе такие разговоры ведутся со дня трагедии. Об этом заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на прямом включении из Парижа шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.
"По мнению части французского электората, Нотр-Дам загорелся неслучайно, якобы это выгодно Макрону. Президент умело переключил внимание французов на Собор, все забыли о политике и обсуждают только одно событие", – пояснила она.

В связи с пожаром президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление по экономическим реформам и прервал европейскую предвыборную кампанию, пообещав приложить все усилия для скорейшего восстановления святыни.

Попова рассказала, что после пожара многие пожертвовали на восстановление Собора. Так, два известных во Франции бизнесмена дали по 100 и 200 миллионов евро. Мэрия Парижа не осталась в стороне – 50 миллионов. Всего за несколько часов собрали 600 миллионов евро. Но на этом решили не ограничиваться. Мэр города Анн Идальго предложила собрать "международную конференцию доноров", по аналогии с сирийской. Только в этом случае деньги пойдут на восстановление главной католической святыни.
Журналист уточнила, что сроки восстановления пока не определены.

Ясно только одно – это очень сложный процесс. Во многом благодаря тому, что начались реставрационные работы, удалось спасти часть реликвий – их спустили вниз, и поэтому они уцелели.

"По сведениям архитекторов, к сожалению, во время пожара сгорели все чертежи и планы собора. Поэтому придется использовать компьютерную графику и даже игру, где Нотр-Дам представлен точной копией", – сказала Попова.

О причинах возникновения пожара она рассказала: "Звучали мнения, что возможно в Нотр-Даме был теракт, просто об этом не хотят говорить. Но приоритетная версия полиции – это был не умышленный поджог, а случайное возгорание на чердаке". Удивительно, что в Соборе не было никакой системы тушения. Однако удалось спасти около 30% реликвий.

"На сегодняшний день можно сказать, что оставшаяся часть Собора – конструкция устойчивая, ей не грозит разрушение. Единственное, что обвалилось – шпиль и кровля, повредившие хранилище", – подчеркнула Попова.

Журналист также обратила внимание на то, что за минувшие дни в народе все больше растет недовольство властью. Ожидается новая вспышка движения "желтых жилетов". Многие говорят, что пожар в первый день страстной недели – это мистическое предзнаменование, означающее что Франции нужно менять политику.
Вместе с тем, Макрон даже после больших дебатов не объявил никаких социальных мер.

"Это означает, что, несмотря на всеобщее национальное обсуждение проблем, он будет делать все равно то, что хочет, не опираясь на мнение протестной провинциальной Франции", – заключила Попова.

Вся Франция и весь мир восприняли пожар в Соборе Парижской Богоматери как большую трагедию. На реставрацию Собора французские компании и государственные организации выделяют почти 700 миллионов евро.

 

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