Парижская трагедия на руку Макрону
Пожар в Соборе Парижской Богоматери может быть выгоден действующему президенту Эммануэлю Макрону. Во французском обществе такие разговоры ведутся со дня трагедии. Об этом заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на прямом включении из Парижа шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.
"По мнению части французского электората, Нотр-Дам загорелся неслучайно, якобы это выгодно Макрону. Президент умело переключил внимание французов на Собор, все забыли о политике и обсуждают только одно событие", – пояснила она.
В связи с пожаром президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление по экономическим реформам и прервал европейскую предвыборную кампанию, пообещав приложить все усилия для скорейшего восстановления святыни.
Попова рассказала, что после пожара многие пожертвовали на восстановление Собора. Так, два известных во Франции бизнесмена дали по 100 и 200 миллионов евро. Мэрия Парижа не осталась в стороне – 50 миллионов. Всего за несколько часов собрали 600 миллионов евро. Но на этом решили не ограничиваться. Мэр города Анн Идальго предложила собрать "международную конференцию доноров", по аналогии с сирийской. Только в этом случае деньги пойдут на восстановление главной католической святыни.
Журналист уточнила, что сроки восстановления пока не определены.
Ясно только одно – это очень сложный процесс. Во многом благодаря тому, что начались реставрационные работы, удалось спасти часть реликвий – их спустили вниз, и поэтому они уцелели.
"По сведениям архитекторов, к сожалению, во время пожара сгорели все чертежи и планы собора. Поэтому придется использовать компьютерную графику и даже игру, где Нотр-Дам представлен точной копией", – сказала Попова.
О причинах возникновения пожара она рассказала: "Звучали мнения, что возможно в Нотр-Даме был теракт, просто об этом не хотят говорить. Но приоритетная версия полиции – это был не умышленный поджог, а случайное возгорание на чердаке". Удивительно, что в Соборе не было никакой системы тушения. Однако удалось спасти около 30% реликвий.
"На сегодняшний день можно сказать, что оставшаяся часть Собора – конструкция устойчивая, ей не грозит разрушение. Единственное, что обвалилось – шпиль и кровля, повредившие хранилище", – подчеркнула Попова.
Журналист также обратила внимание на то, что за минувшие дни в народе все больше растет недовольство властью. Ожидается новая вспышка движения "желтых жилетов". Многие говорят, что пожар в первый день страстной недели – это мистическое предзнаменование, означающее что Франции нужно менять политику.
Вместе с тем, Макрон даже после больших дебатов не объявил никаких социальных мер.
"Это означает, что, несмотря на всеобщее национальное обсуждение проблем, он будет делать все равно то, что хочет, не опираясь на мнение протестной провинциальной Франции", – заключила Попова.
Вся Франция и весь мир восприняли пожар в Соборе Парижской Богоматери как большую трагедию. На реставрацию Собора французские компании и государственные организации выделяют почти 700 миллионов евро.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев выступил с отчетом в Госдуме
- Зеленский и Порошенко согласовали время и место дебатов
- Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября
- Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
- Какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти
Самое читаемое
-
Его искали два года, а он был мертв и прикован к дереву в ближайшем лесу
- Главврач объяснил, почему застрелил школьника из едущей машины
- Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"
- В Сети набирает обороты новый вид мошенничества
- Устроивший смертельную аварию внук вице-президента "АвтоВАЗа" бросил раненую девушку в машине. Видео
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
В Японии зафиксирован первый за 3 года дефицит торгового баланса
- Топ-5 самых курящих регионов России
- Христианство теряет символы и прежнюю значимость, как и западная цивилизация
- Темпы роста ВВП Китая остаются выше мировых
- 9 артефактов, хранившихся в соборе Парижской Богоматери
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Шанхае-2019: обзор новинок!
- Mercedes-AMG обновил "горячие" кроссоверы GLC 63
- Lada Xray получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор
- Сбежал с места ДТП – получи тюремный срок!
- Toyota представила новое поколение Highlander
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?