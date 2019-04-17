Первый участок омского метро законсервируют к ноябрю

Омский метрополитен начали готовить к консервации. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на региональный Минпромтранс. Таково требование федерального законодательства. Первым законсервируют участок на правом берегу реки Иртыш – станцию "Библиотека имени Пушкина". Работы планируют завершить до ноября. В каком состоянии омское метро сейчас?

На "Библиотеке имени Пушкина" - самой презентабельной станции омской подземки - сейчас сухо. В холле смонтировано освещение, и прогон с сторону станции "Заречной" практически готов. Сотрудники "Метростроя" не успели только уложить рельсы.

Однако в технических помещениях — совсем другая картина. Пол затоплен, везде грязь и недостроенные элементы. Именно здесь придется провести основную часть работ. Чтобы законсервировать этот участок, нужно сначала избавиться от строительного мусора, установить систему воотведения, вентиляции, контроля и управления доступом в помещения, а также закрыть все проемы. Омский метрополитен сейчас посещают не только диггеры, но и мародеры.

Кроме того, в подземке нужно постоянно поддерживать плюсовую температуру, а также создать определенные воздушные потоки. Несмотря на то, что сейчас здесь плюс, влажность намного превышает норму.

А вот эту недостроенную вентиляционную шахту в районе улицы Добровольского предстоит закончить уже в рамках консервации. Из-за того, что она пропускает в метрополитен воду, внутренние конструкции ржавеют и разрушаются.

Напомним, на консервацию первого участка омского метро направят около 100 миллионов рублей из регионального бюджета. В настоящий момент рассматривают несколько вариантов развития событий. Один из них — возобновление строительства. Однако и здесь есть свои сложности - нужны дополнительные средства или создание трамвайной сети с подземными линиями.

Параллельно начались работы и на левом берегу Иртыша. Сейчас в подземных тоннелях на станциях "Заречная" и "Кристалл" проводятся противопаводковые работы. Идет откачка воды. Уже известно, что процесс консервации на этом участке начнут в 2020 году.