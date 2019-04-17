В Польше загорелся американский военный грузовик. Есть пострадавшие

На юге Польши вспыхнула грузовая машина армии США. Инцидент произошел в Дольношленском воеводстве, уточняет агентство ТАСС. Пострадали три человека.

26 марта 2019 года в Малопольском воеводстве столкнулись сразу три американских военных грузовика. Два солдата оказались на больничных койках.