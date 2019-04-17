Бывший президент Перу умер в больнице после попытки избежать наказание за коррупцию

В больнице скончался экс-президент Перу Алан Гарсия, который был госпитализирован после того, как попытался покончить с собой в процессе задержания. Бывший политик обвинялся в коррупции, сообщает Reuters.

Гарсия занимал пост главы Перу с 1985-го по 1990-й годы, а также с 2006-го по 2011-й.

Утром 17 апреля мужчину пыталась задержать полиция в его особняке в престижном районе Лимы Мирафлорес.

Гарсию подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег.

Кроме того, прокуратура полагала, что бывший политик получил взятку в 100 тысяч долларов от бразильской строительной фирмы Odebrecht 100 тысяч долларов.

После того, как полиция прибыла в дом экс-президента, он попросил дать ему время на звонок адвокату и отправился в другую комнату. Там Гарсия попытался покончить с собой.

Задержанный был госпитализирован со сквозным ранением головы. Врачи рассказали, что его сердце трижды останавливалось.

Официального подтверждения смерти Гарсии пока нет, однако об этом говорят источники, которые цитируют перуанские СМИ.

В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, однако ему отказали.